Joan Reig obre les portes del 'bagatzem'

El nou treball en solitari del músic de Constantí és un viatge íntim a l'univers més pròxim

Actualitzada 01/11/2021 a les 21:06

El bagatzem és aquell lloc on es guarda la collita, on hi ha el trull de l'oli, on es va a buscar les llavors i l'adob. Joan Reig, músic i compositor, ha adoptat aquesta paraula i l'espai que defineix per titular el seu segon treball en solitari, un llarga durada que conté vuit cançons i vuit poemes que condensen sentiments, sensacions i records en un interessant joc musical i poètic.

«Pel que he pogut saber, la paraula bagatzem la deia la gent dels pobles de la vall del Francolí, tot i que jo l'havia sentit perquè la feia servir un germà del meu avi. Bagatzem em va agradar per la seva funció de contenidor de coses, com quan escrius i vas omplint un calaix de cançons i, un bon dia, l'obres i les treus», explica Reig. El seu bagatzem particular, detalla, es va anar omplint sobretot durant la pandèmia, com una forma de rebel·lió íntima contra l'exposició a les xarxes socials: «Tothom estava pendent de les xarxes, però el missatge era molt confús i jo no hi trobava les respostes que buscava. Així que vaig decidir deixar-les i fer una mirada cap endins. La lliçó de la pandèmia, per a mi, és que ens convé centrar-nos en els mons abastables, els que podem tocar».

El resultat de tot plegat és un treball amb un doble trànsit entre la foscor i la llum, la cançó i el vers. Així, hi trobem cançons lluminoses com Bonica i contenta, que parla d'un retrobament familiar o sentimental i que ens recorda que encara hi ha temps per a l'esperança, o Un pessic de mel, una cançó en què el Joan pare fa un plany dolç pel comiat de la infantesa del seu fill. Però al bagatzem de Reig també hi ha lloc per a històries familiars doloroses, com Juriol, que fa referència al tiet Joan, que va morir en un accident tràgic de tractor i de qui, «com un fantasma, no se'n parlava gaire a casa».

Bagatzem ens descobreix també el Joan Reig poeta i, no només sobre paper, sinó també recitant, en un exercici reeixit en què la veu poderosa del de Constantí ens guia per un paisatge sonor que en ocasions esdevé extremadament físic, com succeeix a Amort o Turment.

Al nou treball de Reig s'hi aprecia també el desig de fer aflorar el parlar de casa, però sense perdre de vista la riquesa de la llengua: «Quan escric poemes o faig cançons, miro d'usar paraules del meu poble, però també jugant amb tots els catalans possibles i sabent que la llengua també evoluciona», explica.

Bagatzem (RGB Suports, 2021) ha estat enregistrat a Constantí per Sergi Sabaté amb la producció de Roger Conesa i compta amb músics com el mateix Conesa, Dani Katena, Miguel Zanón, Jorge Varela, Marc Vall, Conrad Setó o Anna d'Ivori. «No ho vaig buscar, però al final hem treballat amb músics d'aquí, fet que per a mi és un valor afegit i així ho reivindico», subratlla Reig.

Finalment, i pel que fa al disseny, el disc es presenta embolcallat amb fotografies de l'arxiu familiar, màxima expressió d'aquest anhelat món abastable de Joan Reig.