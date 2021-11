Els familiars d'un mossèn de 93 anys denuncien que l'Arquebisbat de Tarragona se'n desentén

Tothom el coneix com mossèn Gil o el rector del Catllar (Tarragonès). Fa més de 35 anys que Josep Gil Ribas fa de capellà en aquest municipi, però en fa molts més que forma part de l'Església. El 1940 va entrar al seminari i el 1951, ara fa 70 anys, va ser ordenat sacerdot a Roma. En tots aquests anys també ha fet de capellà a Reus i Valls, entre altres parròquies i, fins aquest estiu, amb 93, ha continuat fent missa al Catllar cada dissabte.

Mossèn Gil. Ara, però, ja no pot viure sol.Davant d'aquesta situació els familiars han demanat a l'si se'n pot fer càrrec, ja que el mossèn només, que no li permeten pagar-se una residència. Provisionalment està en un centre sociosanitari, però com a màxim s'hi pot quedar tres mesos.

La resposta de l'Arquebisbat, però, ha estat que ells no se'n poden fer càrrec i que ha de seguir els canals habituals. «La resposta és que ells no se'n cuiden i que s'ha de fer a través de la Seguretat Social. Ens van dir que no tenien diners ni cap espai per a capellans grans i malalts».



Segons Llobet, altres arquebisbats, com el de Barcelona, sí que disposen d'una residència sacerdotal per casos com els del mossèn Gil. Els familiars es queixen que ara, quan ho necessita, l'Arquebisbat de Tarragona el deixa desemparat.

«Ell ha estat tota la vida fent de capellà i ara està una mica abandonat. Hi deu haver molts més capellans que es trobin en la mateixa situació. Ell ha fet moltes coses per a l'Església i ara es troba així», afirma.



Llobet ha explicat que el mossèn sempre ha pagat el lloguer de la rectoria del Catllar, on ha viscut fins ara, i que ell es feia càrrec del gas, l'aigua i el butà.



La resposta de l'Arquebisbat de Tarragona

Malgrat aquesta situació, l'Arquebisbat de Tarragona assegura a RAC1 que se l'està tractant igual que a la resta de capellans que formen part de l'arxiprestat. A més, expliquen que mossèn Josep Gil va designar una persona per a què se'n fes càrrec quan ell ja no pogués valdre's per si mateix i que s'està complint el que era la seva voluntat.

D'altra banda, recorden que a Tarragona no existeixen residències sacerdotals com sí que tenen en altres arquebisbats i que, per tant, els capellans grans o malalts han de seguir els mateixos canals que la resta de la població. És a dir, a través del sistema públic.