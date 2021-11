La Generalitat està estudiant quant costaria posar-hi la Ciutat Judicial de Tarragona a la Tabacalera

La delegada del Govern insta a trobar una solució per al riu Siurana «que no deixi al descobert» ni Priorat ni Baix Camp

Actualitzada 01/11/2021 a les 10:16

El Govern està estudiant el cost que tindria rehabilitar l'edifici de l'antiga Tabacalera de Tarragona per posar-hi les dependències de la Ciutat Judicial. Ho afirma en una entrevista a l'ACN la delegada del Govern al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès, en la qual manifesta que l'equipament judicial és bàsic per a la ciutat però que el lloc definitiu on s'ha d'ubicar «no està decidit». «La Tabacalera és una proposta que hi ha damunt la taula i és molt interessant, però s'han de tancar coses», apunta. A banda, la delegada insta a trobar una solució consensuada per al conflicte de l'aigua del riu Siurana «que no deixi al descobert» ni al Priorat ni al Baix Camp i valora positivament que s'estableixi un cabal ecològic per al riu.La delegada defensa que Tarragona «sí o sí ha de tenir una ciutat judicial» i manifesta que «aquest és el capteniment del Govern» perquè la ciutat «no pot ser l'excepció» per no tenir «una estructura judicial com toca». Amb tot, assegura que des de diferents estaments s'hi està treballant i que l'opció de la Tabacalera «s'està valorant de forma molt exhaustiva» amb estudis d'impacte econòmic. «A l'hora de rehabilitar s'ha de veure el cost que té i la prestació que pot donar l'espai. Hem de ser garantistes amb les despeses», assumeix Pallarès.Respecte la problemàtica del riu Siurana, la delegada es mostra confiada en trobar una solució que pugui permetre que tant el Priorat com el Baix Camp no quedin «al descobert». En els darrers anys el conflicte s'ha incrementat per la necessitat d'aigua de les dues comarques i el fet que bona part de l'any el riu baixi sec en molts trams, especialment per la captació que en fa la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.Per Pallarès, «més que parlar de solidaritat s'ha de parlar d'eficiència, amb un recurs tan escàs com l'aigua». A més, sosté que en un escenari de canvi climàtic que comporta escassetat hídrica la situació del Siurana ha canviat. «Treballaré incansablement perquè la solució que es trobi sigui de retorn per als dos territoris», promet, i es mostra convençuda que abans d'acabar l'any a la Taula del Siurana s'haurà fixat un cabal ecològic, tal com demana la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. A més valora la qüestió com una de les prioritats de la seva delegació.Per optimitzar l'aigua, la representant del Govern posa en valor la inversió que vol impulsar l'Agència Catalana de l'Aigua per regenerar-ne una part i poder-la reaprofitar per a regadiu. Això permetria «treure menys aigua del Siurana», indica. Tot i això, és conscient que trobar «respostes infal·libles per acontentar tothom és molt difícil». «Reus ha tingut problemes d'aigua molt seriosos i el Priorat ha canviat el seu model de plantació i ha incorporat reg. Hem d'atendre totes les necessitats i els canvis», explica, mentre afirma que a causa de la situació climàtica «ara el recurs és molt més pobre» que anys enrere.