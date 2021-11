Els cementiris de Reus i Tarragona recuperen la 'normalitat' precovid

Membres del consistori reusenc van participar de l'ofrena floral al Cementiri General de la ciutat

Actualitzada 01/11/2021 a les 19:10

Els cementiris de Reus i Tarragona han recuperat, en certa manera, la normalitat precovid per la festa de Tots Sants, després d'un 2020 molt marcat per les restriccions. Durant el dia d'ahir, les dues ciutats van acollir actes en record als difunts. La ciutat de Tarragona va celebrar un concert homenatge en record als difunts a la plaça de les Cols. D'altra banda, el Cementiri General de Reus va rebre la visita de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; acompanyat de la vicealcaldessa, Noemí Llauradó i altres membres del consistori per retre homenatge a totes les persones que han estat enterrades al recinte amb una ofrena floral al panteó dels fills il·lustres de la ciutat. A més, durant tot el mat, un quartet de violoncels va acompanyar els visitants en les seves ofrenes.

Segons fonts dels Serveis Funeraris de Reus i del Baix Camp, el cementiri de la capital comarcal ha registrat durant aquests dies una xifra de visitants similar a la de 2019, quan es van superar les 20.000. A més, remarquen que no s'han produït grans aglomeracions de gent a les instal·lacions i atribueixen les visites esglaonades d'enguany al pont.

Maria del Carme Domènech va assegurar que «venir a veure als que ja no hi són l'1 de novembre és tradició familiar», tot i que va remarcar que «una de les coses que ens va ensenyar l'experiència de l'any passat amb les restriccions, i que part de la família ha mantingut, és venir la setmana d'abans a netejar el nínxol». Així doncs, el dia festiu «només venim alguns a deixar flors» al cementiri reusenc. En la línia de la tradició, Alberto Cañadell, acompanyat per la seva família, va subratllar la importància de traslladar i «ensenyar a valorar als petits les nostres tradicions». Dolors Sugranyes va explicar que «a casa, és tradició venir al cementiri per Tots Sants, però també en els aniversaris de les morts», la qual cosa no sembla ser la tònica general. Domènech i Cañadell van coincidir en què estranyament visiten el recinte funerari en altres dates tot i viure a prop de la ciutat. Així mateix, Josep Llobet va explicar que «vivim a Lleida des de fa molts anys, però sempre per aquestes dates baixem a Reus per veure la mare que descansa aquí i deixar-ho tot en condicions» fins a l'any vinent. Tot i això, Llobet va mostrar interès en les «activitats que es fan al cementiri» i va assegurar que «intentarem buscar un moment per fer alguna de les visites i conèixer més» sobre la història del cementiri.