Continua caient el risc de rebrot i la velocitat de propagació de la covid-19 a Tarragona

Baixen els ingressats greus a les UCI del Camp de Tarragona, però pugen els pacients a planta a l'Ebre

Actualitzada 01/11/2021 a les 10:40

La situació al conjunt de Catalunya

El cap de setmana 'llarg' de Tots Sants s'ha fet notar en algunes de les dades que expliquen l'evolució de la pandèmia a les comarques de Tarragona. Les xifres tancades pel Departament de Salut a 31 d'octubre indiquen, per exemple, una nova jornada en què pràcticament no s'han realitzat noves vacunacions. A la regió sanitària de l'Ebre no s'han mogut les dades respecte de la jornada anterior i al Camp de Tarragona tot just se n'han comptabilitzat 3 de primeres noves dosis posades, 3 de segones i 16 de terceres dosis de reforç (13.165).Sí que s'ha registrat un descens continuat en els nivells que assenyalen l'expansió de la malaltia. Al Camp de Tarragona el risc de rebrot baixa cinc punts i ara és de 48 i a l'Ebre cauen 8 punts i se situa en 98.També millora la velocitat de propagació. Al Camp de Tarragona, tot i que es manté per damunt de l'u, ara es queda en l'1,09. A l'Ebre també es redueix mínimament i es manté encara per sota de l'u (0,94).No hi ha modificació en les xifres de morts a les comarques tarragonines, però si hi ha moviment pel que fa als pacients ingressats als hospitals. Al Camp de Tarragona es mantenen els 26 a planta hospitalària, però baixen en 3 els greus que estaven a les UCI (10 en total). En el cas de la regió sanitària de l'Ebre, han augmentat en dos els ingressats a planta (8 en total) i es mantenen els 4 que hi havia comptabilitzats a les UCI.La jornada de diumenge es va tancar amb 20 nous casos positius detectats al Camp de Tarragona (63.547) i 9 a l'Ebre (15.432).L'Rt puja dues centèsimes a Catalunya i se situa en 1,05, mentre que el risc de rebrot augmenta un punt i ara és de 51. El Departament de Salut ha declarat nou hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (330) i tres crítics menys a l'UCI (87). En paral·lel, s'han notificat 201 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 925.399.En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia continua en 24.016. L'1,75% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies augmenta lleugerament, de 50,42 a 50,64, mentre que a 7 dies ho fa de 24,66 a 25,58.