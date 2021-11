Assalten a trets una masia a Vallmoll per robar-hi droga que cultivaven

Els Mossos detenen els membres de la casa com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública

Actualitzada 01/11/2021 a les 11:44

Un grup de persones encaputxades i armades amb pistoles va assaltar aquest dissabte a la tarda una masia a Vallmoll (Alt Camp) per endur-se droga, segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ha confirmat l'ACN. Els individus van presentar-se a la casa per sostreure plantes de marihuana. Durant l'altercat, un dels assaltants va disparar trets amb una arma de foc curta i va causar ferides lleus a un dels membres de la masia. Després, alguns dels assaltants es van endur un cotxe propietat de les víctimes, mentre que la resta va fugir a peu. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins a la masia per atendre les víctimes i les van detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.Els Mossos d'Esquadra tenen actualment una investigació oberta per l'assalt que van patir les dues persones a la masia de Vallmoll. Les víctimes tenien diverses plantes de marihuana a l'exterior de la casa i una zona a l'interior habilitada com a assecador, amb diverses plantes tallades i penjades per assecar.Davant aquest fet, els Mossos van procedir a la detenció de les dues persones, dos germans de 39 i 48 anys, com presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.En paral·lel, també tenen una investigació en marxa per localitzar els assaltants, que van endur-se alguna planta de marihuana i el cotxe de les víctimes.