Jornada pràcticament sense vacunacions i estabilitat de la pandèmia a Tarragona

Al Camp de Tarragona la velocitat de propagació es manté encara per sobre de l'u

Actualitzada 31/10/2021 a les 10:50

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades del departament de Salut tacades a dissabte 30 d'octubre indiquen molt poc moviment, tant pel que fa a nous casos com també a les noves vacunacions, que han estat mínimes tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre.Després d'una jornada negra, l'anterior, en què es van sumar de cop sis víctimes mortals de la covid a Tarragona. La xifra es manté sense canvis en els 1.226 +èxitus acumulats des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre també aconsegueix un dia més no registrar cap mort per la malaltia i la xifra es manté en 190 víctimes.el nombre de nous positius per coronavirus detectats amb proves PCR o testos d'antígens també són testimonials. Han estat 6 casos al camp de Tarragona i 5 a l'Ebre. Els totals queden en 63.527 i 15.423 respectivament.El nombre de pacients ingressats a planta per covid es manté en 26 a la regió del Camp de Tarragona mentre que a l'Ebre se'n redueix un i ara són 6. Aquest, però, se suma a les UCI ebrenques que ara registren 4 pacients ingressats. Al camp de Tarragona es mantenen els 13 de la jornada anterior.Pel que fa a les vacunacions, gairebé es tracta de dades relatives a una jornada festiva. Al camp de Tarragona només s'han posat 8 primeres dosis (465.096), 10 de segones (408.937) i unes quantes més, 34 de terceres dosis de reforç (13.165).La mateixa situació es reprodueix a la regió sanitària de l'Ebre, amb 10 primeres dosis (137.272), només 8 segones dosis o pautes completes (122.934) i 18 de terceres dosis de reforç (2.934 en total).Quant a les dades relatives a la propagació de la malaltia, el risc de rebrot es redueix molt lleugerament a les dues regions sanitàries, i queda en 53 punts (-5) i 105 (-2) respectivament.L'Rt es manté per sobre de l'u al Camp de Tarragona i ara és de l'1,26 (-8 dècimes) i a l'Ebre es manté encara per sota de l'u i repeteix el valor de la jornada anterior (0,96).L'Rt puja una centèsima a Catalunya i se situa ara en 1,03, mentre que el risc de rebrot es manté a 50. El Departament de Salut ha declarat cinc hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (321) i dos crítics més a l'UCI (90).En paral·lel, s'han notificat 198 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 925.198. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia continua en 24.016. L'1,66% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies es redueix lleugerament de 50,49 a 50,42, mentre que a 7 dies ho fa de 25,29 a 24,66.