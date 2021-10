Salou commemora el 32è aniversari de la segregació amb una plantada simbòlica de l'arbre de la llana

El municipi celebra que el 1989 el Tribunal Suprem aprovés que podien convertir-se en un poble amb personalitat jurídica pròpia

Ofrena floral

L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat pels regidors i regidores de l'Ajuntament, representants d'entitats i veïns i veïnes de Salou, ha presidit aquest dissabte, al matí, la plantada simbòlica de l'arbre de la llana (Chorisia speciosa), al Passeig 30 d'Octubre, a la zona coneguda com Emprius, per celebrar el 32è aniversari de la Segregació, en el marc de la Festa Major del 30 d'Octubre.Cal recordar que, pel 30è aniversari, es van plantar 30 arbres col·locats en forma de bosc, i, des d'aquell moment, se'n suma un més, cada any, fins arribar, en un futur, al centenar.Aquest acte vol commemorar el naixement de Salou com a municipi independent i el fet que el Tribunal Suprem hagués decidit que tenia dret a ser un poble amb personalitat jurídica pròpia, l'any 1989.L'alcalde Pere Granados ha recordat el naixement de Salou com a municipi i ha agraït, en nom propi i en el de l'Ajuntament, totes les persones que han fet possible aquest assoliment.L'exemplar que s'ha plantat és un arbre de la llana, una espècie tropical caducifòlia que floreix, curiosament, a la tardor (quan va esdevenir la Segregació, per això es van escollir) i que fa una flor rosa molt atractiva i ornamental. Els arbres, el tronc dels quals té forma d'ampolla quan és gran, poden arribar als 15 metres d'alçada.A la zona d'Emprius, estan col·locats en forma d'espiral, en referència simbòlica a dues qüestions: a la unitat de tot un poble, perquè té forma de cercle; i, també, al moviment, perquè l'espiral avança cap a l'infinit, no té final, per la qual cosa significa l'avançament i el progrés.D'altra banda, aquest migdia, també ha tingut lloc l'ofrena floral, a l'Església Santa Maria del Mar de Salou, a càrrec de l'Associació d'Amics 30 d'Octubre, en el marc del Dia Gran de la Festa Major, que és aquest dissabte. L'alcalde Pere Granados, acompanyat del regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, de la regidora de Serveis Educatius, Julia Gómez, i del regidor de Serveis Generals i Noves Tecnologies, Jesús Barragán, ha dipositat un centre de flors a l'Altar Major, encapçalant l'acte i en comitiva, en una cerimònia dotada de solemnitat. Posteriorment, ho han fet diverses entitats salouenques, i ha culminat l'ofrena el Ball de Bastons de Salou.La cerimònia ha arribat al seu zènit amb el cant dels Goigs a Santa Maria del Mar.