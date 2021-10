Els Bombers s'han activat amb tres dotacions per extingir les flames

Actualitzada 30/10/2021 a les 12:04

Els Bombers de la Generalitat han actuat per extingir un incendi provocat a la cabina d'un camió durant el matí d'aquest diumenge. Els fets han tingut lloc concretament a les 10:43 quan es va donar l'avís de l'incendi a la cabina d'un camió que no transportava càrrega a l'N-420 a l'altura de Riudecols.Els serveis d'emergències han actuat amb 3 dotacions que han aconseguit extingir les flames a les 11:18. No s'ha notificat cap ferit i el conductor del vehicle ha resultat il·lès.