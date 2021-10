Renfe restableix la venda de bitllets Prèmium a partir de l'1 de novembre

A partir del dia 15 s'obriran les sales Club, una de les quals es troba a l'estació Camp de Tarragona

Actualitzada 29/10/2021 a les 18:53

Més d'any i mig després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, Renfe torna a posar a la venda, des de l'1 de novembre, els bitllets Prèmium, amb servei de restauració a càrrec del xef català Ramon Freixa, per viatjar a partir del 15 de novembre en els trens AVE i Euromed. La companyia restableix també l'accés a les sales Club de les estacions i el servei d'acompanyament de menors que viatgen sols.El bitllet Prèmium ofereix un viatge amb tots els extres inclosos, com el seient confort per obtenir més espai i comoditat, el servei de restauració i la millor política de canvis i anul·lacions. L'oferta gastronòmica del que Renfe anomena «restauració a la plaça» ha estat dissenyada pel xef català Ramon Freixa, premiat amb dues estrelles Michelin i tres sols Repsol.A partir del 15 de novembre, tornaran a estar obertes les sales Club, perquè els clients amb bitllet Premium, entre d'altres, puguin aprofitar els seus avantatges a les estacions d'origen abans de la sortida del seu tren. Aquestes sales, que el 2029 van utilitzar 1,25 milions de viatgers, estan condicionades com a àrees de descans, lectura, zona de reunions, lavabos i cafeteries autoservei, amb snack i begudes.Les sales Club estan situades a les estacions d'Alacant Terminal, Albacete Los Llanos, Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Girona, Lleida-Pirineus, Màlaga María Zambrano, Madrid Chamartín Clara Campoamor, Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa, València Joaquín Sorolla, Valladolid Campo Grande i Saragossa Delícias.El servei d'acompanyament de menors que viatgen sols, que també es recuperarà a partir del 15 de novembre, es presta amb l'adquisició del bitllet Tria Confort o Prèmium per a nens entre 6 i 13 anys (tots dos inclosos) i es pot sol·licitar amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sortida del tren.