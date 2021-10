Mont-roig del Camp celebra la Festa de l'Oli Nou el 7 de novembre

El diumenge 7 de novembre, de les 9 a les 13h, al Parc Maria Martori de Mont-roig del Camp, tindrà lloc una nova edició de la Festa de l'Oli Nou, que permetrà tastar l'oli de raig de la collita 2021 de diversos productors locals. Enguany, la Festa de l'Oli Nou, que torna després de la suspensió de l'any passat per la pandèmia de la Covid, tornarà a comptar amb la participació de 6 productors locals que oferiran venda i exposició d'aquest elixir daurat.

A més, s'han programat diverses activitats complementàries. Una de les novetats d'enguany és un tast d'olis a càrrec d'Eudald Salvat, membre del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya. El tast permetrà conèixer les propietats dels olis d'oliva arbequina verge extra i també diferenciar les qualitats, els atributs i els defectes dels olis que es poden trobar als comerços.

També durant el matí hi haurà una ballada dels gegants de la Colla Gegantera dels Sis Carrers de Mont-roig, acompanyats dels Grallers de Mont-roig i una actuació castellera a càrrec dels Xiquets de Cambrils. Així mateix, hi haurà servei de bar que permetrà esmorzar al recinte. A més, l'empresa local Olis Solé també oferirà diverses visites guiades a les seves instal·lacions.

Guanya l'oli de tot l'any

Finalment, s'han preparat dos sortejos que permetran als participants guanyar l'oli per tot l'any: un a través d'Instagram de Mont-roig Miami Turisme que durarà del 7 al 21 de novembre i l'altre in situ el dia de la festa per a tots aquells que comprin oli dels diferents productors.