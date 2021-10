La Policia Local de Cambrils rep un guardó als serveis policials per la protecció animal

Un sergent i un caporal del cos han recollit el reconeixement per la tasca realitzada amb motiu de la investigació d'un centre veterinari

Actualitzada 29/10/2021 a les 18:06

La Policia Local de Cambrils ha rebut aquest octubre un dels Guardons als Serveis Policials per la Protecció Animal atorgats per la Xarxa per a la Protecció Animal (REPA) en col·laboració amb la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d'Espanya.Un sergent i un caporal del cos van recollir el reconeixement a Madrid en el marc de la Jornada sobre Protecció Animal organitzada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, que va comptar amb la participació de la ministra Ione Belarra.La distinció a la Policia Local cambrilenca i a la seva Unitat de Policia Administrativa i de Seguretat ha estat motivada pel jurat per «la diligència de la tasca realitzada i la rigorosa investigació duta a terme que va permetre atribuir als responsables d'un centre veterinari els delictes de: maltractament animal, coaccions, estafa, falsedat documental i mercantil, assetjament laboral i intrusisme professional».Aquesta és la segona vegada que des de la xarxa estatal de protecció dels animals s'atorga una distinció a la Policia Local de Cambrils. L'any 2018 el cos ja va recollir el Guardó a la iniciativa i bones pràctiques per a la protecció dels animals en motiu del 25è aniversari de la creació de la Unitat de la Patrulla Verda.