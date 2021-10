L'IRTA projecta una planta de biogàs i hidrogen verd a base de purins al Morell

L'institut de recerca busca finançament del sector públic i privat per al projecte i vol optar als fons Next Generation

L'IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, té sobre la taula un projecte innovador per elaborar biogàs i hidrogen verd a base de purins. Es tracta d'una planta pilot que s'ubicaria a les seves instal·lacions de Mas Bové, al Morell (Tarragonès).Aquest divendres el centre ha celebrat la taula institucional anual amb la voluntat d'aconseguir suports dels sectors públics i privats per al projecte. Els purins dels pollastres i porcs de les granges de l'IRTA es transformaran en biogàs, un combustible que posteriorment s'utilitzaria per elaborar hidrogen verd.La iniciativa també aspira a aconseguir finançament a través dels fons europeus Next Generation i la previsió és posar la planta en marxa l'any que ve.