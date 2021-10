El jutge arxiva el cas per presumptes abusos de l'exmossèn de Constantí, Xavier Morell

L'Arquebisbat considera que la presumpció d'innocència i l'honorabilitat del mossèn, «en alguns moments», no es va respectar

Actualitzada 29/10/2021 a les 11:54

La justícia ha decidit el sobreseïment i l'arxivament definitiu del cas de presumptes abusos de l'exprevere de Constantí i la Canonja, Mn. Xavier Morell. Aquest sobreseïment arriba després de les investigacions realitzades per la Fiscalia de Menors de Tarragona arran d'una petició realitzada per l'Arquebisbat de Tarragona el febrer del 2020.El jutge ha determinat que no ha estat degudament justificada la perpetració de cap delicte per part del mossèn. L'Arquebisbat recorda que aquesta conclusió és la mateixa a la qual ja va arribar la investigació canònica realitzada per la institució, el juny de l'any 2020. Aquella investigació va determinar aleshores que no s'havien trobat indicis de delicte que, «canònicament, l'incriminés penalment».La decisió judicial d'arxivar el cas ha estat traslladada a la Santa Seu, «per tal que la Congregació per a la Doctrina de la Fe pugui adjuntar-la al seu expedient». Això hauria de comportar la revisió també de les mesures cautelars que se li van imposar.L'Arquebisbat aprofita el comunicat en què anuncien l'arxivament del cas per a recordar que la presumpció d'innocència i el dret a l'honorabilitat de tothom, «també dels preveres, en alguns moments de la cobertura d'aquest cas, no es va respectar».A mossèn Xavier Morell se'l va vincular amb uns presumptes casos d'abusos a menors els anys 2015 i 2016 que també van afectar, de manera més directa en la denúncia, a un altre prevere, Josep Maria Font, que havia estat rector de Cambrils i d'Arbeca.