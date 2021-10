El Camp de Tarragona suma una nova mort per covid tot i la situació estable als hospitals

El ritme de les vacunacions continua creixent

Actualitzada 29/10/2021 a les 10:56

Situació al conjunt de Catalunya

Una nova mort per coronavirus s'ha sumat en les dades tancades pel departament de Salut a 28 d'octubre. L'èxitus s'ha registrat al Camp de Tarragona (1.220 en total des de l'inici de la pandèmia), regió on també ha pujat un pacient ingressat a planta (25 en total) tot i que no hi ha variació en els casos greus ingressats a les UCI, que es mantenen en 13.En el cas de la regió de les Terres de l'Ebre, no s'han modificat les dades hospitalàries, amb 7 ingressats a planta i 4 a les UCI.Els nous casos positius detectats segueixen en nivells baixos. Tan sols se'n van comptabilitzar 29 de nous al Camp de Tarragona (63.493) i 15 a les Terres de l'Ebre (15.391).El risc de rebrot ha experimentat una molt lleugera millora a les dues zones. Ara és de 59 punts al Camp de Tarragona (-2) i 107 a l'Ebre (-2). En el cas de l'Rt que marca el risc de propagació, al Camp de Tarragona es manté per sobre de l'u (1,29) i a l'Ebre, tot i que ha pujat dues dècimes, encara queda per sota de l'u (0,95).On les xifres estan augmentant progressivament és en el nombre de vacunacions, tant les noves com les que completen pauta o són de reforç. Al Camp de Tarragona ara hi ha 464.838 amb primera dosi (+373), 408.630 amb la pauta completa de segona dosi (+442) i els que ja han rebut la tercera dosi de reforç arriben als 12.005 (+1.302).A l'Ebre les xifres són més modestes, però proporcionalment destacades. S'han posat 114 primeres dosis noves (137.181 en total), 151 segones dosis (122.821) i 286 persones van rebre la tercera dosi de reforç (2.664).L'Rt baixa una centèsima en les darreres hores i se situa ara en 1,03, mentre que el risc de rebrot puja fins a 48 (+1). El Departament de Salut ha declarat quatre hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (325) i un crític menys a l'UCI (90). En paral·lel, s'han notificat 490 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 924.509.En les darreres hores s'ha notificat un mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.008. L'1,7% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.La incidència acumulada a 14 dies puja de 47,19 a 48,48, mentre que a 7 dies ho fa de 24,21 a 25,03.