Un tercer carril eixamplarà la carretera d'Alcover a Valls i la d'Alcover a Solivella

Actualitzada 28/10/2021 a les 17:08

El Departament de Territori ha iniciat els tràmits per eixamplar dos trams de les carreteres C-37, entre Alcover (Alt Camp) i Valls, i la C-14, entre Alcover i Solivella (Conca de Barberà). Infraestructures de la Generalitat ha tret a licitació els serveis d'assistència tècnica per redactar els dos projectes constructius.Es preveu dotar les vies d'un tercer carril, convertint trams de via que actualment disposen de dos carrils al format de dos més u. Territori descarta així el desdoblament plantejat en un document de 2013. Segons ha avançat TAC12, els projectes seran redactats l'any vinent per poder iniciar les obres, amb una inversió aproximada de 35 milions d'euros en total, l'any 2023.