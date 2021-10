Troben un boletaire de 60 anys que s'havia perdut al matí a Mont-ral

L'home ha aparegut sa i estalvi a tres quarts de sis de la tarda

Actualitzada 28/10/2021 a les 18:59

Els Bombers de la Generalitat han protagonitzat un ampli desplegament aquesta tarda al terme municipal de Mont-ral per trobar un boletaire de 60 anys que s'havia perdut al matí. A les 17,54h l'home ha aparegut sa i estalvi.Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts de tres de la tarda de part dels companys del boletaire. Sembla que, tot i que havien quedat de trobar-se al cotxe, tres hores després encara no l'havien trobat.Els fets han ocorregut a l'alçada del punt quilomètric 10 de la carretera TV-7041, que uneix Mont-ral i Alcover. En la recerca hi ha participat un helicòpter de Bombers, dues dotacions del Grup Caní i sis de terrestres dels parcs de Valls, Montblanc, Prades i la Regió d'Emergències.