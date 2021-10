Reconeixement als cineastes amateurs canongins Joan Roig i Antoni Guinovart

40 anys després de la seva producció, es tornaran a projectar nou filmacions dels dos autors

Actualitzada 28/10/2021 a les 17:02

Demà divendres tindrà lloc l'acte de reconeixement a dos cineastes amateurs canongins, Joan Roig Coll i Antoni Guinovart Solé. L'acte està organitzat pel Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví a través del projecte Memòria Canongina.Joan Roig i Antoni Guinovart han estat els únics cineastes amateurs canongins que en el seu dia van participar en els concursos cinematogràfics de les nostres comarques, tant a Tarragona com a Reus.La producció filmogràfica abasta des de mitjans de la dècada dels anys 70 i arriba fins a finals dels 80 del segle passat. Hi trobem filmacions de caràcter més documental com poden ser festes majors, carnavals o fins i tot curses d'atletisme. Però també fruit de les seves participacions en els concursos locals, els dos cineastes van realitzar filmacions amb argument dramatitzat. Títols com «Crisi de petroli» o «L'aigua de Tarragona» intenten reflectir a través d'un guió l'actualitat propera del moment. Per a la realització d'aquests curtmetratges utilitzaven veïns de la Canonja que es prestaven encantats de poder col·laborar fent d'actors.Gairebé quaranta anys després es tornaran a visionar les seves produccions. Serà el moment de poder tornar a veure llocs i indrets de la Canonja que, amb el pas del temps, s'han transformat de tal manera que els que han presenciat la metamorfosi de la Canonja la podran tornar a veure tal com era anys enrere i els més joves potser descobriran indrets que no han vist mai.Memòria Canongina és un gran i ambiciós projecte de recuperació patrimonial i a l'hora de participació ciutadana, que compta amb la complicitat del Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví i amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Canonja. L'objectiu principal és la posada en valor del patrimoni fotogràfic, audiovisual i documental de tots els canongins i canongines.