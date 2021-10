Nova mort per coronavirus a Tarragona, ara a una residència

Tornen a incrementar-se els pacients a planta hospitalària i creix la inoculació de terceres dosis de vacunes de suport

Actualitzada 27/10/2021 a les 10:40

Situació al conjunt de Catalunya

La regió sanitària del Camp de Tarragona ha sumat una nova jornada amb una víctima mortal a causa de la covid-19. En aquesta ocasió es tracta d'un èxitus registrat a una residència de gent gran (451) i el total acumulat de víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia és ara de 1.219. En el cas de l'Ebre continuen sense noves morts i el total segueix sent de 190.Malgrat que la jornada anterior s'havia registrat una caiguda destaca del nombre de pacients a plantes hospitalàries afectats per la covid-19, les dades tancades a 26 d'octubre indiquen un nou increment. Se sumen 5 nous ingressos a hospitals del Camp de Tarragona (24 en tota) i 3 nous a l'Ebre (7 en total). El que segueix inalterable és l'ocupació de les UCI hospitalàries. Al Camp de Tarragona hi ha 12 pacients i a l'Ebre 4.Els nous casos positius detectats, sigui amb proves PCR o testos d'antígens, segueix en xifres força baixes. A la regió del Camp de Tarragona se'n sumen 38 (63.430) i a la zona de l'Ebre, 10 (15.352).No s'assoleixen bones dades de propagació de la malaltia al Camp de Tarragona, tot i que els increments són molt lleugers. El risc de rebrot puja dos punts fins als 59 i la velocitat de propagació segueix incrementant-se, ara fins a l'1,26.En el cas de l'Ebre, el risc de rebrot és més alt (103), tot i que manté una tendència descendent (-2). Pel que fa a l'Rt, aquesta continua per sota de l'u i per segons jornada consecutiva, en el 0,91.Pel que fa a les dades de vacunació, els increments més importants s'han registrat en la inoculació de les terceres dosis de suport, que s'estan posant simultàniament a la gent gran que es vacuna de la grip. Així, al Camp de Tarragona se'n van posar 780 de noves, el que deixa el total en 9.295. En el cas de l'Ebre, també les dosis de suport són les que més creixen, amb 106 de noves. El total queda ara en 2.177.De primeres dosis, la jornada del 26 d'octubre es van tancar amb 147 de noves al Camp de Tarragona (464.150) i 50 a les Terres de l'Ebre (137.038). Quant a la imposició de pautes completes o segones dosis, se'n van posar 136 al Camp de Tarragona (407.943) i 36 a la zona de l'Ebre (122.647).L'Rt baixa quatre centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 1,08, mentre que el risc de rebrot retrocedeix fins a 49 (-1). El Departament de Salut ha declarat els mateixos hospitalitzats a causa de la covid-19 en les darreres hores (337) i també el mateix nombre de crítics a l'UCI (91).En paral·lel, s'han notificat 521 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 923.519. En les darreres hores s'han notificat cinc morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.001. L'1,65% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 46,50 a 46,91, mentre que a 7 dies puja de 24,03 a 24,27.