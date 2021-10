Li demanen 15 anys de presó per intentar matar un home disparant-lo a boca de canó en un bar de Cambrils

«Aquest no sap qui sóc jo, vaig a buscar la sense plom», va etzibar l'acusat, molest amb la víctima.L'escrit d'acusació al qual ha tingut accés l'ACN recull que «sobre les dues de la matinada l'acusat va tornar a l'establiment -un bar situat a l'avinguda de Vilafortuny-, es va apropar a la víctima i amb ànim d'acabar amb la seva vida, sent conscient del risc que allò implicava i sabent les altes probabilitats de causar la seva mort, va treure l'arma de foc i va disparar a boca de canó».Fiscalia remarca que no es va poder defensar: «Estava d'esquena i no va poder preveure l'atac ni defensar-se». La víctima, amb tres projectils a la zona pulmonar en punts «de risc vital», i nombroses lesions de gravetat, va haver de ser operada i estar uns dies a la UCI. L'altra persona ferida a conseqüència dels trets disparats dins l'establiment, va patir un impacte de bala en una cuixa.L'escrit de fiscalia exposa que l'acusat no tenia llicència d'armes i que, a més, el revòlver havia estat modificat, per la qual cosa, es considera una «arma prohibida». A part de les penes de presó, també imposa a l'acusat que no es pugui apropar ni comunicar-se amb les dues víctimes en un radi de 500 metres per un període de 8 anys superior a la pena de presó que se li imposi.En concepte de responsabilitat civil, fixa indemnitzacions de 16.275 euros per a la víctima, i de 9.415 euros per a la segona persona ferida. L'escrit de Fiscalia també deix constància que el dia dels fets el processat «presentava una alteració psíquica a conseqüència d'un trastorn politòxic i trastorn intel·lectual lleu, que minvava lleument les seves capacitats intel·lectives i volitives».L'acusat va ingressar a presó l'endemà dels fets. El judici se celebrarà properament a l'Audiència.