L'atur baixa un 0,9% a la demarcació de Tarragona el tercer trimestre i se situa en l'11,76%

Hi ha 47.300 persones sense feina, 14.500 menys que fa un any

Actualitzada 28/10/2021 a les 12:24

L'atur ha baixat un 0,91% a la demarcació de Tarragona el tercer trimestre d'enguany i se situa en l'11,76%. Hi ha 47.300 persones registrades a l'atur, 14.500 menys que fa un any. En canvi, el nombre de persones que treballen ha crescut en 15.700 fins a les 354.600, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres. Per sexes, les dones presenten millors registres, amb un descens de la taxa d'atur de l'1,9%. De fet, hi ha 10.100 dones aturades menys que fa un any, mentre que entre els homes la xifra és de 4.500.