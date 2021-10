Actualitzada 28/10/2021 a les 18:29

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha aturat el trasllat de camions cisterna de Montblanc per reomplir els dipòsits municipals, que ja es troben prop del 75% de la seva capacitat. La mesura, que s'ha allargat prop de dues setmanes, responia a la sequera i les baixes reserves d'aigua al municipi. De forma complementària, es va apostar per realitzar talls nocturns de subministrament.Tot i la recuperació dels nivells del dipòsit principal, els talls d'aigua es mantindran en zones concretes del poble, amb l'objectiu de detectar possibles fuites. Des del consistori no es descarta que en un futur, si no plou, s'hagi de tornar a recórrer als tancs d'aigua per fer front a nous episodis de sequera.