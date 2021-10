Es disparen les vacunacions amb la tercera dosi de suport a les comarques de Tarragona

La situació als hospitals es manté estable, però empitjoren lleugerament els indicadors de propagació de la malaltia

Actualitzada 28/10/2021 a les 10:50

Situació al conjunt de Catalunya

L'Rt baixa quatre centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 1,04, mentre que el risc de rebrot retrocedeix fins a 47 (-2). El Departament de Salut ha declarat vuit hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (329) i el mateix nombre de crítics a l'UCI (91). En paral·lel, s'han notificat 500 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 924.019. En les darreres hores s'han notificat sis morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.007. L'1,6% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 46,91 a 47,19, mentre que a 7 dies baixa de 24,27 a 24,21.



El risc de rebrot era de 49 entre l'11 i el 17 d'octubre, i se situa en 47 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 1,04, per sota ja del valor de la setmana anterior (1,09).



La incidència a 7 dies és de 24,21 entre el 18 i el 24 d'octubre, per sobre dels 22,99 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 47,19, per sobre dels 46,31 casos que es van registrar entre l'11 i el 17 d'octubre.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.884, per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 1.789.



Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 89.345 PCR i 49.130 tests d'antígens, dels quals l'1,64% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (1,64%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,53 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.002.588 casos, dels quals 924.019 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat sis en les darreres hores i la xifra és de 24.007 defuncions des de l'inici de la pandèmia.



Entre el 18 i el 24 d'octubre s'han declarat 11 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 18. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 354 persones. La setmana de l'11 al 17 d'octubre n'hi havia 344.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.226 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 16 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.096. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.240 persones.

L'evolució de la pandèmia de la covid-19 a Tarragona, amb les dades tancades pel departament de Salut a 26 d'octubre, assenyalen una situació d'estabilitat hospitalària, però amb els indicadors de propagació en lleuger increment.D'aquesta manera, a la regió sanitària del Camp de Tarragona i la de l'Ebre no hi ha variació pel que fa al nombre de pacients ingressats amb covid als hospitals (24 i 7, respectivament), tot i que en el cas del Camp de Tarragona sí que s'incrementa d'un el nombre de pacients crítics que estan a les UCI (13 en total). A l'Ebre es mantenen els 4 de la jornada anterior.Tot i que de manera molt lleu, els indicadors de propagació de la malaltia segueixen empitjoren a les comarques de Tarragona. El risc de rebrot se situa en 61 punts al Camp de Tarragona (+2) i en 109 a l'Ebre (+6). Pel que fa a l'Rt, al Camp de Tarragona puja quatre dècimes i es queda en l'1,30 mentre que a la zona de l'Ebre puja també dues dècimes, però aconsegueix mantenir-se encara per sota de l'u (0,93).El nombre de nous positius detectats, amb proves PCR o testos d'antígens, segueix la tònica habitual de les últimes setmanes. Tot just s'han detectat 34 nous casos al Camp de Tarragona i 24 a les Terres de l'Ebre. Els totals acumulats des de l'inici de la pandèmia queden en 63.464 i 15.376, respectivament.En el cas del Camp de Tarragona, on hi ha hagut una variació important és en el ritme de la imposició de vacunes anticovid, especialment en les terceres dosis de reforç. Respecte de la jornada anterior se'n van posar 1.408 i el total queda en 10.703 persones que ja tenen la tercera dosi posada. En les vacunacions de primera dosi, se'n van posar 315 (464.465 en total( i 245 en segona dosi (408.188 en total).Una situació diferent es produeix a la regió de les Terres de l'Ebre. Tot i que també s'ha incrementat el nombre de terceres dosis posades (201 i un total de 2.378 vacunats), en el cas de les vacunacions de primera i pauta completa, les xifres són molt baixes. Només es van posar 29 primeres dosis de vacuna anticovid (137.067 és l'acumulat) i tot just 23 de segona dosi (122.670 en total).La del 26 d'octubre va ser també una nova jornada en què no es va haver de lamentar cap nova mort per coronavirus. Les xifres acumulades es mantenen en 1.219 morts al Camp de Tarragona i 190 a les Terres de l'Ebre.