Altafulla torna a instal·lar les barreres de retenció de sorra al tram final del passeig de Botigues de Mar

L'acció està inclosa en el pla de gestió 'Altafulla Platja Viva' per recuperar el sistema dunar d'aquesta zona

Actualitzada 28/10/2021 a les 12:01

L'Ajuntament d'Altafulla ha instal·lat de nou les barreres de retenció de sorra entre el final del passeig de Botigues de Mar i el Club Marítim. Aquests treballs estan inclosos en el pla de gestió sostenible 'Altafulla Platja Viva', reconegut amb el Premi Medi Ambient 2020 de la Diputació de Tarragona. D'aquesta manera, el consistori vol evitar la pèrdua de sorra i afavorir-ne l'acumulació en aquesta zona que, habitualment es veu poc o gens afectada pels temporals. Les barreres estaran instal·lades fins a finals de maig. Durant la tardor es netejarà l'interior de la zona delimitada i es retiraran els còdols acumulats durant l'estiu per afavorir la retenció de sorra i per avaluar la seva resposta davant de futurs temporals.El pla de gestió sostenible 'Altafulla Platja Viva' té com a l'objectiu recuperar el sistema dunar com a gran reservori de sorra per a la protecció natural davant de les llevantades i les amenaces del canvi climàtic i la seva redistribució. Un dels resultats més visibles del pla és l'assentament de l'estructura dunar al Parc de Voramar. Durant l'estiu l'estructura dunar s'ha assentat i les espècies vegetals han arrelat i han recobert notablement la seva superfície gràcies a les espècies sembrades, plantades i al mateix banc de llavors de la sorra.L'Ajuntament, amb la col·laboració del Club Marítim Altafulla, està ordenant la zona d'accés a l'equipament esportiu, ajustant i delimitant l'ample de pas amb estaques i vegetació, així com enretirant i reorganitzant la zona de varada d'embarcacions per tal de reduir l'ocupació de la platja més propera al mar. De fet, aquesta intervenció forma part de les accions per millorar i endreçar progressivament la connexió entre el final del passeig i el club i donar major coherència a la continuïtat del camí de ronda.El pròxim 6 de novembre s'ha organitzat la jornada 'Viu la platja!' a la Roca de Gaià, al sector del Vinyet. En l'acció de neteja, es retiraran residus i flora exòtica, es plantaran espècies autòctones al sistema dunar i s'instal·laran més barreres de retenció de sorra. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació Mediambiental La Sínia i els ajuntaments d'Altafulla i Tarragona i amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, l'Institut Pons d'Icart i l'Agència Catalana de l'Aigua.