Zumba per una causa solidària a la Pineda

L'Hotel Palas Pineda acull la Palas Zumba Party a benefici del Banc dels Aliments de Vila-seca

Actualitzada 26/10/2021 a les 21:05

Divendres 29 d'octubre, a les portes del cap de setmana de la Castanyada, l'Hotel Palas de la Pineda fa una crida a totes les persones amb ganes de fer esport amb finalitats solidàries per tal que s'apuntin a les 4es Jornades Zumba Party.

Tot plegat és una iniciativa de Santos Piste, coreògraf, ballarí i instructor de fitness que és també el cap d'animació de l'establiment: «Tot va començar fa quatre anys, quan vaig pensar que era necessari fer alguna cosa per donar un cop de mà», diu. De seguida, assegura, es va trobar amb la complicitat de la propietària de l'hotel, Josefina Salas, «que em va dir 'aquí tens les instal·lacions, fes-ho'».

I així va ser, durant tres anys, fins a arribar a aquest 2021, en què Santos Piste confia recuperar la normalitat després d'una edició, la de l'any passat, marcada per les restriccions de la pandèmia.

La cita és aquest mateix divendres. La sessió es farà amb dotze instructors de zumba i durarà dues hores. Començarà a les sis de la tarda i s'allargarà fins a les vuit del vespre. Hi pot assistir tothom, des de practicants habituals de zumba fins a esportistes, gimnastes, escoles de dansa i públic en general de totes les edats i condicions. «Segons les persones que vinguin i els nivells que tinguin, adaptarem la sessió perquè estigui ben enfocada per als assistents», explica Santos.

La Zumba Party es farà a l'exterior, amb mascareta i respectant la distància de seguretat. Per fer la sessió més divertida, l'organitzador convida a tots els assistents a anar-hi disfressats, aprofitant que estem en temps de Halloween i ha anunciat que hi haurà premis per a les disfresses més originals. A més, la sessió també té caràcter d'exhibició, de manera que s'habilitaran el bar i les terrasses exteriors per tal que les persones que no s'animin a saltar a la pista puguin gaudir també de la festa.

Participar-hi és gratuït, només cal aportar almenys un quilo d'aliments que no es facin malbé, que es donarà al Banc d'Aliments de Vila-seca. Es demana, però, inscriure's amb antelació. Per fer-ho, només cal enviar un missatge a través de l'Instagram de l'activitat (animacion_hotel_palas_pineda).