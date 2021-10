Tarragona ha patit 334 robatoris a zones rurals entre gener i juny

Durant tot l'any 2020 n'hi va haver 670 i el 2019, es van produir 714 delictes d'aquesta mena

La demarcació de Tarragona ha registrat fins a 334 robatoris o furts d'eines o collita a les zones rurals, segons les dades recollides pel POE Món rural (Programa Operatiu Específic del món rural), el dispositiu que vetlla per la seguretat ciutadana en aquest àmbit i que s'executa a través dels Mossos d'Esquadra i la resta de cossos de vigilància i Agents rurals. La xifra podria incrementar-se notablement a finals d'any, ja que, segons el govern català, les regions policials de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent (Lleida) són les més afectades per les sostraccions i on es localitza principalment el cultiu de fruita seca. Per tant els robatoris es concentren entre els mesos de setembre i octubre.

Per regions policials dels Mossos d'Esquadra, la del Camp de Tarragona ha registrat 141 robatoris durant el primer semestre de l'any i, la de les Terres de l'Ebre, 193, tot i que el nombre d'hores dedicades al patrullatge preventiu i punts de control policial és superior en aquest període a les que es van dur a terme durant els dos anys anteriors. Entre el gener i el juny s'han dedicat 1.155 hores de vigilància a les zones rurals del Camp de Tarragona i 769 a les de les Terres de l'Ebre, mentre que en tot l'any 2020 van ser 998 i 695 respectivament, i al llarg del 2019 el control policial fou molt menor: de 707 hores al Camp de Tarragona i de 757 a les Terres de l'Ebre.

La del Camp de Tarragona és, de fet, la regió policial de tot Catalunya que més hores ha destinat a la vigilància en els sis primers mesos d'aquest any, mentre que el 2020 i el 2019 la regió de Ponent acumulava el nombre més gran d'hores. D'aquesta manera s'ha atès la petició que el sindicat agrari Unió de Pagesos va fer aquest estiu als responsables dels Mossos d'Esquadra i dels Agents Rurals de prioritzar la vigilància al camp i d'esmerçar més esforços policials fins a final d'any coincidint amb la verema, la collita de l'avellana, de l'ametlla, de la garrofa i de l'oliva, per evitar les sostraccions de collita.

En l'àmbit delictiu a tot Catalunya, el primer semestre d'aquest any, amb 779 robatoris i furts, ha estat lleugerament superior al de l'any 2020 –un 11%– i un 16% inferior al de 2019. L'any 2019, es van registrar 925 robatoris i furts arreu a les zones rurals d'arreu del país i l'any passat, 702 delictes.