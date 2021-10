SEO/BirdLife, acusació particular per l'electrocució de més de 800 ocells en vuit anys a Tarragona

SEO/BirdLife s'ha personat com a acusació particular contra E-Distribución Redes Digitales S.L.U per l'electrocució de 839 ocells a Tarragona i l'Ebre entre el 2012 i 2020. La causa està oberta al Jutjat d'Instrucció número 3 de Tarragona arran de la querella presentada per la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona.En un comunicat, l'entitat ha afirmat que a les diligències del cas consta que des de 2012 es va instar la companyia a corregir la xarxa elèctrica per evitar noves morts d'aus. Tot i això, l'empresa no hauria reparat les 308 línies elèctriques «amb correccions deficients» que havien detectat els Agents Rurals. L'organització ha denunciat que el 2019 i 2020, el 92% dels ocells que van electrocutar-se eren espècies protegides.