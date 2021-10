Llibertat provisional amb prohibició de conduir per al detingut per la mort d'un ciclista a Mont-roig del Camp

Actualitzada 27/10/2021 a les 16:20

La magistrada del jutjat d'instrucció 2 de Reus, en funcions de guàrdia, ha decretat llibertat provisional per al detingut per la mort d'un ciclista Mont-roig del Camp (Baix Cam) aquest dilluns. L'acusat, veí de Mont-roig del Camp de 52 anys, va envestir el ciclista amb la furgoneta que conduïa i va donar positiu a la prova de l'alcoholèmia.La jutge ha acordat les mesures cautelars de prohibició de conduir i presentació setmanal al jutjat mentre duri la instrucció de la causa, que ha assumit el jutjat d'instrucció 1 de Reus. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent i delicte contra la seguretat viària. La víctima era un home de 74 anys de nacionalitat alemanya.