Salou converteix la Masia Catalana en un passatge del terror

L'activitat es realitzarà del 29 al 31 d'octubre i està oberta, gratuïtament, a majors de 14 anys

Actualitzada 26/10/2021 a les 09:56

La Masia Catalana de Salou modificarà el seu aspecte per la celebració de Halloween. El Passatge del Terror 'La Maledicció d ela Masia' és una activitat organitzada per l'àrea de Serveis Culturals de l'Ajuntament de Salou, junt amb la regidoria de Joventut, que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 d'octubre, en horari de 20 a 00 h.L'activitat està pensada per a persones majors de 14 anys i l'accés serà gratuït, segons l'ordre d'arribada.La ruta comptarà amb una gran varietat de personatges terrorífics amagats en diferents racons de la Masia Catalana, tots relacionats amb el món rural, que fan que aquest es converteixi en un passatge únic, mai vist abans.



L'àrea de Serveis Culturals i la regidoria de Joventut han editat un vídeo promocional sobre aquesta activitat.







D'altra banda, també del 29 al 31 d'octubre, l'àrea de Joventut posarà en marxa el concurs de TikTok 'Halloween Jove a Salou', on es podrà aconseguir un premi de dues entrades per a PortAventura. Les bases es podran consultar al perfil d'Instagram @joventutsalou