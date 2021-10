Pallarès: «L'estació intermodal, si no està connectada amb el tren-tramvia, no té sentit»

La delegada del Govern al Camp de Tarragona demana fixar-se en les execucions i no en les previsons dels PGE

Aeroport potent

La delegada del Govern al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès, defensa que la futura estació intermodal estigui connectada amb el tren-tramvia que projecta la Generalitat. En una entrevista a l'ACN, Pallarès no es posiciona sobre si s'ha de construir a Reus o a Vila-seca, com sosté ara Adif, i es mostra prudent sobre com s'han d'articular les infraestructures de l'àrea metropolitana de Tarragona. En aquest sentit, vol esperar les conclusions del procés participatiu que s'està duent a terme sobre el futur urbanístic de la regió. Respecte els Pressupostos Generals de l'Estat, la delegada creu que cal fixar-se en les execucions reals i no en les previsions dels comptes.La ubicació de la nova estació intermodal està generant debat al Camp de Tarragona. Si bé inicialment estava prevista que se situés a tocar de l'aeroport de Reus, un informe recent d'Adif aposta per fer-la al terme municipal de Vila-seca, al nus ferroviari del corredor del mediterrani. La setmana passada el secretari general d'infraestructures del ministeri de Transports, Sergio Vázquez, va apuntar des de Tarragona que l'opció de Reus ha perdut força i que fins i tot la Generalitat veuria amb bons ulls construir-la a Vila-seca. A més, va sostenir que l'opció vila-secana aporta «més funcionalitat ferroviària i més intermodalitat».Pallarès, però, de moment afirma que no es vol posicionar: «Això va lligat a moltes coses i tocar una peça és tocar-ne moltes. Vull aclarir com queda el traçat del corredor i la primera fase del tren-tramvia», assegura. Tot i això per la delegada la connexió amb el futur tren-tramvia és clau: «Anem a buscar la interconnectivitat. Sinó, no té sentit», apunta en referència a l'estació. Alhora, respecte el nou sistema de mobilitat que promou la Generalitat, avança que les al·legacions presentades per ajuntaments i entitats estan en via de resoldre's aviat i confia que estaran enllestides abans de Nadal. De tota manera, no es mostra partidària d'un canvi de traçat respecte la proposta del Govern. «Territori ho porta treballant des de fa molt temps», indica.Una altra infraestructura que Pallarès considera «clau» per al Camp de Tarragona és l'aeroport de Reus. A més, es mostra partidària de lligar-lo amb alta velocitat amb el Prat i l'aeroport de Girona. La delegada recorda que la instal·lació va arribar al milió de passatgers abans de la pandèmia i creu que és una xifra que s'ha de recuperar. Per això, veu amb bons ulls la proposta d'Aena de construir una segona terminal. «Si volem ser potents com a país en el tema aeroportuari no podem parar de ser ambiciosos. Hi hem de seguir treballant i reivindicar una de les principals infraestructures», insisteix. Per als propers cinc anys, Aena ha previst una inversió de 20,8 MEUR, dels quals 8 es contemplen per al 2023.La inversió estatal per a les comarques del Camp de Tarragona però, no satisfà la delegada. Uns Pressupostos Generals de l'Estat que contemplen una reducció en inversions del 31% a la demarcació de Tarragona. «Pressupost? Mirem les execucions. El que vull és gestionar els nostres recursos i ja decidirem on volem posar les coses», diu taxativament. «Mentrestant hem d'estirar d'on puguem però l'objectiu és el servei a les persones. Com es fa això? Amb recursos», assenyala la delegada. Amb tot, exposa que «el dèficit fiscal de Catalunya ja ha arribat als 20.000 MEUR». També fa memòria respecte l'A-27: «Fa dotze anys, quan era subdelegada del govern -espanyol- ja m'anava a barallar a Madrid». La via es preveu que s'acabi cap al 2023.