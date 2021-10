Cauen les hospitalitzacions per covid a Tarragona, però es registra una nova mort

Al Camp de Tarragona s'han incrementat notablement les terceres dosis de reforç coincidint amb la campanya de la grip

Actualitzada 26/10/2021 a les 11:20

Les dades de l'evolució de la pandèmia de la covid a les comarques de Tarragona s'han tancat a 25 d'octubre per part del departament de Salut amb un important descens en el nombre de pacients a hospitals a causa de la malaltia.Segons el registre de dadescovid.cat, al Camp de Tarragona hi ha 10 pacients a planta menys que la jornada anterior (19 en total), i també han caigut els pacients als hospitals a la regió de les Terres de l'Ebre, passant de 7 a 4.Per contra, al Camp de Tarragona s'ha incrementat d'un els nombre de pacients ingressats a les UCI i ara són 12 en total. En el cas de la regió sanitària de l'Ebre es mantenen els 4 que ja tenien la jornada anterior.Les bones dades de la caiguda de pacients es contraresten, però, amb la suma d'una nova víctima mortal de covid-19 a la regió del Camp de Tarragona. L'acumulat d'èxitus a causa de la malaltia des de l'inici de la pandèmia és ara de 1.218. A l'Ebre aconsegueixen mantenir un dia més la xifra inalterable de 190 víctimes.En el cas del Camp de Tarragona, els indicadors de l'evolució de la malaltia pel que fa a la seva propagació empitjoren. D'aquesta manera, l'Rt torna a superar l'u i ara és d'1,17. Al mateix temps també ha crescut l'indicador del risc de rebrot, que ha sumat 9 punts i se situa en 57.En canvi, les dades de propagació millorn a l'Ebre. L'Rt està a 0,91, per sota d'u, i el ris de rebrot ha baixat fins els 105 punts (-12).Pel que fa als nous casos positius detectats amb proves PCR i testos d'antígens, a la regió sanitària del Camp de Tarragona en sumen 30 (63.392 en total) i a l'Ebre només 18 (15.342 en total).On si que s'ha produït un increment destacable és en les dades de la tercera dosi de la vacuna, bàsicament al Camp de Tarragona, i coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip que, en el cas dels majors de 70 anys, també permet la inoculació de la dosi de reforç. Així, al Camp de Tarragona hi ha ara 8.515 persones amb la tercera dosi posada (+613), mentre que la vacunació de les primeres i segones dosis va ser més modesta, amb 163 i 185 respectivament, el que estableix com a dades totals 464.003 persones en el primer cas i 407.807 en el segon.A la regió de l'Ebre, en canvi, la variació de les dades de vacunacions noves ha estat mínima. Els totals són de 136.988 amb primera dosi (+1); 122.611 amb segona (+10) i 2.077 amb la tercera dosi de reforç (+25).Situació al conjunt de CatalunyaL'Rt baixa quatre centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 1,12, mentre que el risc de rebrot retrocedeix fins a 50 (-2). El Departament de Salut ha declarat 16 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (337) i un crític més a l'UCI (91). En paral·lel, s'han notificat 434 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 922.998. En les darreres hores s'han notificat tres morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 23.996. L'1,64% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 46,18 a 46,50 mentre que a 7 dies baixa de 24,31 a 24,03.El risc de rebrot era de 44 entre el 9 i el 15 d'octubre, i se situa a 50 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 1,12, per sobre del valor de la setmana anterior (0,97).La incidència a 7 dies és de 24,03 entre el 16 i el 22 d'octubre, per sobre dels 22,47 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 46,50, per sota dels 46,90 casos que es van registrar entre el 9 i el 15 d'octubre.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.869, per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 1.748.Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 88.341 PCR i 49.827 tests d'antígens, dels quals l'1,64% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (1,53%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,97 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.001.399 casos, dels quals 922.998 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat tres en les darreres hores i la xifra és de 23.996 defuncions des de l'inici de la pandèmia.Entre el 16 i el 22 d'octubre s'han declarat 13 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 14. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 334 persones. La setmana del 9 al 15 d'octubre n'hi havia 330.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.201 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, cinc més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.069. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.245 persones, una més.