Ha mort com a conseqüència del xoc

Actualitzada 25/10/2021 a les 21:27

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta tarda s'ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 1.141 de l'N-340, a l'altura de Cambrils (Baix Camp). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.43 h.Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha envestit un ciclista, que ha mort com a conseqüència del xoc.Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Segons fonts policials, la víctima tenia 74 anys i era de nacionalitat alemanya. Els mateixos Mossos, han detingut al conductor de la furgoneta, un home de 52 anys que ha donat positiu (0,88mg/l) en alcohol, com a presumpte autor d'un homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat del trànsit.Quant a l'afectació viària, la via ha estat tallada en els dos sentits durant mitja hora, i ara resta tallada en sentit nord.