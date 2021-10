Creix el nombre de pacients als hospitals tarragonins i les dades de la pandèmia segueixen empitjorant

Hi ha un nou ingrés a una UCI a l'Ebre, però es manté sense canvis la xifra de víctimes mortals de covid

Actualitzada 25/10/2021 a les 10:59

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades dels diumenges de l'evolució de la pandèmia de la covid-19 tornen a reportar l'aturada de les vacunacions, però assenyalen que continua l'empitjorament, tot i que de manera molt lenta, de les dades a les comarques de Tarragona.Als hospitals de Tarragona s'han afegit tres nous pacients a les plantes dels hospitals (29 en total), tot i que a les Terres de l'Ebre la xifra s'ha reduït en un pacient (7), que, en aquest cas s'ha afegit als ingressats a les UCI, que ara en sumen 4. En el cas del Camp de Tarragona es manté la xifra d'11 pacients a les UCI.Si les vacunes no han modificat les seves xifres, pràcticament passa el mateix amb la comptabilització de nous casos positius. Se n'han sumat 14 al Camp de Tarragona (63.362 en total) i 11 a les Terres de l'Ebre (15.324).El risc de rebrot ha empitjorat lleugerament al Camp de Tarragona, situant-se en els 48 punts (+5), mentre que la zona de l'Ebre cau un punt i ara és de 117. També ha empitjorat lleugerament l'Rt que indica la velocitat de propagació. De tota manera, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre es manté per sota de l'u (0,98) que determina que no hi ha una situació de creixement exponencial de la malaltia.Pel que fa a la xifra de víctimes mortals no s'ha registrat variació i es mantenen les xifres del dia anterior (1.217 al Camp de Tarragona i 190 a l'Ebre).L'Rt es manté en 1,16 per segon dia consecutiu, mentre que el risc de rebrot tampoc canvia en les darreres hores i continua en 52. El Departament de Salut ha declarat 17 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (353) i tres crítics més a l'UCI (90). En paral·lel, s'han notificat 132 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 922.564.En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 23.993. L'1,65% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 46 a 46,18 mentre que a 7 dies baixa de 25,06 a 24,31.