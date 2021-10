La Santa Úrsula de la represa deixa dues clàssiques de vuit al Blat

El primer duel vallenc des de l'inici de la pandèmia es caracteritza per la rapidesa el dia que Vella i Joves es calquen la diada

Actualitzada 24/10/2021 a les 20:11

La represa castellera està deixant molts fets atípics. I si la diada de Santa Úrsula és la pedra angular del calendari, la d'enguany ha estat del tot inusual. El dia que tornaven els castells a la plaça del Blat de Valls dos anys després, l'actuació d'aquest diumenge s'ha desmarcat del guió tradicional. Per una banda, la Santa Úrsula del 2021, el primer duel vallenc des de l'inici de la pandèmia, ha acabat amb un empat tècnic entre la Colla Vella i la Colla Joves –clàssica de vuit– que ha deixat tothom satisfet. No hi va haver ni vencedors, ni vençuts, i això, a Valls, és insòlit. D'altra banda, les diades a la plaça del Blat, indissociables de la litúrgia, acostumen a ser molt poc àgils. Més enllà de l'evident descens del nivell casteller a causa de la covid-19, la predisposició de les colles ha fet que les tres rondes i els pilars de comiat s'enllestissin en poc més d'una hora.

Va obrir la diada la Colla Joves després de guanyar el sorteig amb la moneda, llançada per la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ho va fer descarregant un 4de8 que va significar diverses coses. Per començar, el primer castell de vuit pisos que es veia a la plaça del Blat, el quilòmetre zero del món casteller, en època de covid-19. Era també el primer carro gros de la temporada pels de vermell. L'estructura va pujar pausada i segura, i es va carregar amb suficiència. La descarregada no va requerir massa treball i, fins i tot, una de les quartes es va atrevir a demanar l'ovació de la plaça mentre encara era a dalt. No era per menys: aquest diumenge a Valls ha sigut la festa del retrobament. La Colla Vella hi va respondre amb un 3de8 de manual. Sense perdre les mides en cap moment i també amb un ritme pausat –senya identitària de la represa castellera, amb moltes estrenes de canalla– els rosats el van completar sense dificultats. Era, per a ells, el primer castell de vuit d'aquest 2021. La plaça els va recompensar amb aplaudiments.

La Santa Úrsula de les estrenes va continuar amb el 2de7 descarregat en segona ronda per part de la Colla Joves. A diferència del 4de8, el primer dos de set de la temporada pels del carrer d'en Gassó va ser força més treballat. La traspassada de l'enxaneta va ser brusca i va obligar tot el tronc a defensar l'estructura. Controlat el moment difícil, la Joves se'l va endur al sarró per primer cop aquesta temporada. Segona ronda també treballada per a la Colla Vella. L'estrena del 4de8 aquest 2021 va costar de completar-se. Després d'un peu desmuntat, el carro gros rosat va començar a patir quan la canalla arribava a dalt. L'entrada de l'acotxador no va ser gens fina i va remenar tota l'estructura. Després de la carregada, els pisos superiors van requerir molt esforç per descarregar el quatre. Bona feina dels quarts i els quints, que fins que no van sortir els dosos no van poder respirar tranquils.

El 3de8 de la Colla Joves va obrir la tercera ronda de Santa Úrsula. Ja l'havien estrenat al Vendrell i aquesta setmana, a assaig, li havien pres la mida sobre el folre, però el seny va fer-lo descartar i caldrà esperar per veure el 3de9f. El 3de8 es va completar sense gaires dificultats. Tot i tenir els quints un pèl tancats, el tronc va poder treballar prou còmode. De la mateixa manera que a l'altra banda de la plaça del Blat, per tancar les rondes de castells, la Vella va optar pel 2de7 per completar la clàssica de vuit. El dos rosat, també estrenat aquest diumenge, va pujar amb suficiència. A partir de l'aleta el van haver de treballar, amb una estructura que es va girar força i estirar una mica. Tres pilars de cinc de la Vella i dos de la Joves –cada colla en va dur un al balcó– van cloure la Santa Úrsula del retrobament.

«I Joves, i Joves, i Joves, Joves, Joves!», cantaven primer uns. «I Vella, i Vella, i Vella, Vella, Vella!», responien després els altres. El públic –menys del que és habitual per Santa Úrsula, però dret i sense distàncies, al cap i a la fi– va reconèixer com d'especial va ser el fet de tornar a veure castells a la plaça del Blat dos anys després. Ara, les dues colles dels Xiquets de Valls ja posen la directa cap a la trobada castellera de les Decennals, el pròxim 30 de gener.