Els Bombers van actuar amb dues dotacions al carrer del Carme de la capital de l'Alt Camp

Actualitzada 24/10/2021 a les 11:41

Els Bombers de la Generalitat han treballat a Valls després que es produís l'ensorrament d'un edifici abandonat durant la tarda d'aquest dissabte. Els serveis d'emergències van haver d'evacuar a 7 persones que vivien a punts adjacents per prevenció, però no s'ha registrat cap ferit.Els fets han tingut lloc concretament a les 20:21 de la tarda quan es va donar l'avís de l'ensorrament de la façana principal d'un edifici al carrer del Carme de la capital de l'Alt Camp. A causa d'aquest accident, ha caigut runa al carrer, però no s'ha detectat cap persona ferida.Els serveis d'emergències van evacuar un total de set persones que vivien en edificis adjacents de forma preventiva fins que s'assegurés la integritat de les estructures.