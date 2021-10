La Diputació de Tarragona restaura la xarxa de camins de l'antiga Baronia d'Escornalbou

L'actuació busca impulsar l'atractiu cultural i turístic del castell-monestir i el seu entorn

La Diputació de Tarragona ha restaurat la xarxa de camins i senders històrics que uneix els 7 municipis de l'antiga Baronia d'Escornalbou amb el castell-monestir. Es tracta d'un ric i complex entramat que converteix aquesta zona del Baix Camp i del Priorat en un atractiu de primer ordre per als amants del turisme actiu i esportiu, alhora que es recupera un destacat patrimoni cultural vinculat a aquesta antiga jurisdicció medieval.

La millora s'emmarca en el pla 'Escornalbou reneix' què busca impulsar l'atractiu cultural i turístic del castell-monestir i del seu entorn. El pla pretén posar en valor la singularitat i diversitat d'aquests espais, amb el castell-monestir d'Escornalbou com a recurs patrimonial emblemàtic, mirador excepcional sobre el Camp de Tarragona i punt d'atracció i unió del conjunt de l'oferta turística de la Baronia.

Concretament, en aquesta actuació s'han millorat 18 itineraris o camins entre els 7 pobles de la Baronia, amb una longitud total de 68,2 km. S'hi han fet actuacions de restauració i condicionament en diversos trams dels camins, amb neteja i aclarida vegetal i forestal de la vora del camí, creació de graons de fusta i trencaaigües en punts determinats, restauració d'algun antic empedrat, millora de la senyalització (banderoles, pals de seguiment, senyals amb pintura de continuïtat) o col·locació de panells informatius i faristols.

També s'ha adequat l'entorn de diverses fonts (de Vilamanya, del Galàped, del Ferro), l'entorn d'una antiga carbonera al peu del castell, la zona dels Horts dels Frares, o l'entorn de dos antics forns de calç, entre altres actuacions. Aquests punts reforcen la qualitat dels itineraris i divulguen els valors naturals, històrics, culturals i etnològics de la Baronia. Pel que fa a l'aspecte estrictament esportiu, aquest territori compta amb espais i boscos d'un gran valor natural i mediambiental que permeten la pràctica del turisme actiu i esportiu.

L'import total de la inversió realitzada en les obres de restauració i millora dels Camins de la Baronia ha estat de 241.548,02 euros i és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.



La segona fase, ja en marxa, incideix en la restauració del conjunt monumental del castell-monestir, que anirà seguida de la museïtzació i dotació de serveis turístics, en una tercera fase.La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha visitat els camins restaurats aquest dissabte i s'ha referit a aquesta millora com «un pas decisiu en la recuperació del conjunt d'atractius vinculats a la història i la natura que ofereix el castell-monestir d'Escornalbou i el seu entorn». Segons ha afegit, el projecte «ha de servir, a més, per dinamitzar el turisme i l'activitat en general del conjunt de municipis petits de l'antiga Baronia, així com convertir definitivament Escornalbou com un referent patrimonial de visita obligada».El recorregut ha inclòs un tram del Camí Vell i l'inici dels camins del Castell i del Mas de la Trilla, a l'Argentera, i el camí de la Carbonera, a tocar del castell-monestir, on han conegut amb detall els treballs realitzats en aquest espai. Pel que fa a l'entorn més pròxim al conjunt monumental, s'hi duen a terme visites guiades els caps de setmana, obertes al públic en general.A l'acte també han participat els alcaldes dels municipis de la Baronia i representants d'altres entitats.