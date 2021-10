L'Espluga de Francolí manté els camions cisterna per afrontar la sequera

L'Ajuntament té clar que el canvi climàtic està darrere d'aquest estat de sequera que arrossega un municipi que, just fa dos anys enrere, patia un aiguat devastador, amb sis persones desaparegudes i nombroses cases i negocis engolits pel desbordament del riu Francolí. El pregó, que es difon a través d'altaveus, adverteix de les mesures extraordinàries i les restriccions d'aigua, i demana a la ciutadania que prengui consciència de la situació de sequera i faci un ús responsable de l'aigua.«Vam començar amb els talls d'aigua durant la nit, però no n'hi havia prou», explica a l'ACN el regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals de l'Espluga, Xavier Rosell. És per això que, des de fa una setmana, els camions cisterna amb aigua potable proveeixen uns dipòsits que presentaven uns nivells d'aigua preocupants. «Vam voler implantar un pla de xoc per oxigenar les nostres reserves, no podem arribar a l'extrem de nivells massa baixos; per sota del 10%, un dipòsit pot donar problemes», afegeix.La majoria de la població s'abasteix del dipòsit de Sant Miquel que, amb aquestes aportacions d'aigua dels camions cisterna provinents de Montblanc, ja es troba al 50% de la seva capacitat. Amb una capacitat de 3 milions de litres és, amb diferència, el més gran del municipi. Els camions cisterna porten l'aigua fins a un dipòsit més petit, a mitja altura, el de la Cometa, que bombeja fins a Sant Miquel. Pel que fa al punt d'extracció d'aigua, hi ha el pou de la Biela, que és el que dóna el 90% d'aigua al municipi.A l'Espluga ja s'havien aplicat talls d'aigua -de nit i dia- i se n'havia restringit el consum pels nivells de mercuri. És el primer cop, però, que es veu obligat a portar aigua externament per evitar que el nivell de les reserves naturals anés baixant. S'estima que l'Espluga es gasta 3.000 euros al dia per fer arribar aigua potable al poble. L'Ajuntament agraeix el suport de Montblanc. Li ven l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) «al mateix preu que ens costaria a nosaltres, no hi tenim cap guany», apunten de Montblanc.