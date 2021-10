El Consorci d'Aigües de Tarragona augmenta la tarifa de consum un 2,78%

Més consorciats

El Consorci d'Aigües de Tarragona tindrà licitades a final d'any totes les inversions aprovades en exercicis anteriors, prop de 40 milions d'euros. Entre els projectes destaca el nou dipòsit regulador de la urbanització Coto del Rei, al Vendrell, que millorarà la capacitat de regulació i la garantia de subministrament al subsistema del Tarragonès i Baix Penedès. També se soterraran els autoportants i el tram aeri de la conducció principal al Coll de Balaguer i es millorarà la seguretat «física i lògica» de les instal·lacions del CAT.Per millorar la qualitat de l'aigua subministrada, s'irradiarà l'aigua amb llum ultraviolada per minimitzar els riscos microbiològics durant el procés de potabilització i s'implantaran instal·lacions de desbast i filtració al dipòsit d'aigua crua de l'ETAP.L'any que ve es construiran tres dipòsits a Cunit, a Vila-seca i a l'ETAP de l'Ampolla on aniria emmagatzemada aigua crua. Aquest mes d'octubre s'ha adjudicat un projecte per instal·lar fibra òptica a la canonada principal per conèixer en continu l'estat estructural de la conducció.L'assemblea del CAT ha aprovat la sol·licitud d'adhesió del Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb una dotació inicial per a l'any que ve que anirà augmentant fins a l'any 2025, quan l'aigua del minitransvasament arribarà a nou municipis de la comarca que formen part del projecte.