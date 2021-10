Actualitzada 21/10/2021 a les 19:35

La DOQ Priorat, DO Montsant i DO Terra Alta han qüestionat que l'empresa Rerserva de la Tierra vengués 10 milions d'ampolles a l'any, ja que representa la meitat de la producció de les tres entitats. Els presidents de les DO afectades han defensat aquest dijous que fan exhaustivament les tasques de control i traçabilitat dels productes i s'han mostrat molt sorpresos per l'abast del frau de la companyia investigada.Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat entre 8 i 10 milions d'ampolles fraudulentes venudes cada any. Els viticultors desconeixen quin percentatge d'afectació té cada denominació. Davant d'això, han demanat confiança als consumidors perquè asseguren que tots els productes passen els controls de qualitat.