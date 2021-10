Un pla pilot vol recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb aigua depurada

L'inici del projecte està previst per al desembre del 2021 i tindrà una durada de quatre anys d'execució

Un pla pilot vol recarregar un aqüífer de la comarca del Baix Camp amb aigua depurada, segons informa l'empresa mixta d'aigües Comaigua, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea.Es tracta del projecte REMAR, una prova pilot per recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a la depuradora de Cambrils (Baix Camp), mitjançant una tecnologia pionera de gestió de recarrega d'aqüífers, anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR).REMAR, liderat per Comaigua, compta amb la participació del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Millores Energètiques.Actualment, s'aboca al mar tota l'aigua que es tracta a la depuradora de Cambrils, és a dir, 4 milions de metres cúbics a l'any i el projecte preveu retornar 400 metres cúbics al dia al medi en condicions òptimes mitjançant un sistema de dues basses artificials.Aquesta part d'aigua, una vegada ja tractada a la depuradora, es derivarà cap al sistema de les dues basses, que compten amb una capa reactiva al fons.Aquesta capa és per eliminar contaminants emergents com fàrmacs, restes d'higiene personal, filtres solars i d'altres com patògens, gens resistents als antibiòtics i microplàstics.Es farà una anàlisi contínua de la qualitat de l'aigua amb sensors multiparamètrics a diferents parts del procés i es mesurarà l'activitat enzimàtica per controlar la biodegradació a les capes reactives.A més, s'analitzaran els contaminants emergents, els paràmetres químics i els microbiològics convencionals.El projecte ha superat amb èxit les dues fases de la convocatòria del programa LIFE de la Unió Europea i, actualment, està pendent de signar-se l'acord de subvenció.L'inici del projecte està previst per al desembre del 2021 i tindrà una durada de quatre anys d'execució, fins al novembre del 2025.Si els resultats del projecte són favorables, en un futur, s'espera poder recarregar l'aqüífer del Baix Camp amb tot l'aigua depurada a l'EDAR i reproduir el sistema en altres regions, especialment als països mediterranis.