El Camp de Tarragona registra una nova mort per covid tot i la millora dels factors de propagació

Les noves vacunacions es mantenen a la baixa, sobretot a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 20/10/2021 a les 11:02

Situació al conjunt de Catalunya

La regió sanitària del Camp de Tarragona ha registrat una nova mort per covid-19 segons les dades tancades a 19 d'octubre pel departament de Salut. D'aquesta manera, ja són 1.215 les víctimes que la pandèmia acumula des del seu inici, a les quals se sumen les 190 de les Terres de l'Ebre.Malgrat aquesta dada negativa, tots els vectors relacionats amb la propagació de la malaltia continuen baixant, tot i que molt lentament. El risc de rebrot al Camp de Tarragona ara és de 46 punts (-6) i a les Terres de l'Ebre se situa en els 123 punts (-5). També manté la línia descendent l'Rt corresponent a la velocitat de propagació. Es manté per sobre de l'u, perà al Camp de Tarragona baixa a 1,06 i a l'Ebre està en 1,01.A Tarragona ara hi ha 23 persones ingressades per covid (+1) i es mantenen els 12 ingressos en les UCI. En el Ebre també es manté el número d'ingressats en planta (6), però es redueix un pacient en les UCI i ara són 3.Les dades de nous positius per coronavirus es mantenen en nivells estables respecte de les jornades anteriors. A 19 d'octubre es van registrar 56 nous casos al Camp de Tarragona (63.183 en total) i 19 a la zona de l'Ebre (15.243 en total).Les vacunacions es mantenen en xifres força baixes respecte dels mesos anteriors. A la regió sanitària del Camp de Tarragona s'han posat 134 noves primeres dosis (462.701 acumulat), 152 segones dosis (406.443 en total) i només s'han posat 50 terceres dosis de vacuna, amb un acumulat de 7.362 que ja l'han rebut.En el cas de la regió de les Terres de l'Ebre, només es van posar 18 noves primeres dosis (136.693), 23 segones (122.281 acumulat) i només 2 persones van rebre la tercera dosi de suport (1.967 en total).L'Rt torna a superar l'1 a Catalunya. En concret se situa en l'1,02, set centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també creix, ho fa tres punts i és ara de 45. El Departament de Salut ha declarat sis hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (337) però quatre crítics més a l'UCI (97). En paral·lel, s'han notificat 515 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 920.649.En les darreres hores s'han notificat vuit morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.979. L'1,53% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 45,58 a 45,67, mentre que a 7 dies puja de 21,46 a 21,82.