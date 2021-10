Cambrils reparteix les regidories de barri i aprova el nou cartipàs

Els set tinents d'alcalde formaran part de la Junta de Govern local, la qual es reunirà els divendres

Actualitzada 19/10/2021 a les 20:51

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils va aprovar ahir el nou cartipàs municipal, que estableix fins a set tinences d'alcaldies que participaran en la Junta de Govern Local. També es van aprovar les delegacions de competències als regidors de l'equip de govern i es va nomenar els regidors de barri, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les dedicacions i retribucions dels càrrecs electes.

Així, la primera tinença d'alcaldia és per a Enric Daza de Nou Moviment per Cambrils (NMC). Josep M. Vallés (PSC) i Juan Carlos Romera (Ciutadans) són el segon i tercer tinent d'alcalde. El regidor del Partit Popular David Chatelain ocuparà la quarta tinença d'alcaldia mentre que Natàlia Pleguezuelos (NMC), Ingrid Duch (PSC) i Santiago Gámez (Cs), les tres restants. La Junta de Govern està formada per l'alcalde i els sets tinents d'alcalde i es reunirà tots els divendres a dos quarts de deu del matí.

El ple d'ahir va aprovar la creació de dotze comissions informatives i va repartir les regidories de barri. Així, Josep M. Vallés serà el regidor del Barri Antic i de Nou Cambrils i David Chatelain, del barri del Port. Yolanda Quílez i Enric Daza seran els edils responsables de la Parellada i Pinaret per una banda, i de l'Eixample platja, per l'altra. Ingrid Duch serà la regidora de l'Eixample Vila i Yolanda Burgos, dels barris de Ponent. Joan Carlos Romera, per Vilafortuny, Santiago Gámez, pel Molí de la Torre, i Natàlia Pleguezuelos, pel Regueral, són les regidories restants.