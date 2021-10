Valls posa en marxa la nova edició dels pressupostos participatius

De l'1 al 30 de novembre, la ciutadania podrà presentar les seves propostes

Actualitzada 19/10/2021 a les 18:02

Cultura, educació i oci - Vallsgenera (ctra. del Pla, 37): dimarts 16 de novembre, de 19 a 21 hores

Centre Històric - Convent del Carme (plaça del Carme, 3): dimecres 17 i dimecres 24 de novembre, de 19 a 21 hores

Salut i esports - Local de la Colla Joves Xiquets de Valls (carrer d'en Gassó, 20): dijous 18 de novembre, de 19 a 21 hores

Serveis públics - Local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls (ctra. de Tarragona, 2): dimarts 23 de novembre, de 19 a 21 hores

Urbanisme, medi ambient i mobilitat - Local Social Barri de les Comarques: dijous 25 de novembre, de 18 a 20 hores

Joc en família

L'Ajuntament de Valls obre el procés de la cinquena edició dels Pressupostos Participatius, amb una dotació econòmica per a projectes d'inversió de 250.000 euros i que enguany presenta importants novetats. La iniciativa, impulsada des de la regidoria d'Acció Comunitària, Participació Ciutadana i Igualtat, preveu una part d'aquest pressupost al Centre Històric, en concret 62.500 euros per executar projectes en aquesta zona de la ciutat.El conjunt de les novetats en la nova edició de pressupostos participatius és fruit del treball i les propostes de la Comissió de Seguiment. El procés s'inicia el dilluns dia 1 de novembre i fins al 30 del mateix mes amb la primera fase que es correspon a la presentació, per part de la ciutadania, de les propostes que se sotmetran a votació. Precisament, una de les novetats de l'edició d'enguany seran les sessions participatives que, en aquesta ocasió, tindran caire temàtic. Així, s'han programat vàries jornades, cadascuna centrada amb una temàtica en concret: centre històric (s'hi dedicaran dues sessions); cultura educació i oci; salut i esports; serveis públics, i urbanisme, medi ambient i mobilitat.En concret, s'han programat sis sessions de participació per a deliberar sobre els temes establerts i recollir propostes, amb el següent calendari:En les mateixes sessions participatives, dinamitzades per especialistes en participació ciutadana, es podran presentar les propostes de projectes. A més, la ciutadania podrà presentar-ho, durant tot el mes de novembre, telemàticament a través del formulari que es trobarà al portal web municipal www.valls.cat o a l'APP TRAMIT, aquest últim canal una altra de les novetats d'aquesta edició. Les persones interessades poden presentar fins a un màxim de 3 propostes a títol individual, col·lectiu o familiar, detallant cadascuna d'elles i indicant també les dades personals. A la vegada, també es podran fer arribar les propostes a les bústies ubicades en diferents espais, en concret, vestíbul de l'Ajuntament, Centre Cívic de Valls, Vallsgenera i el Centre Esportiu Municipal El Fornàs.Una altra de les novetats té a veure amb la realització de propostes a nivell familiar. Es tracta d'un joc que la regidoria d'Acció Comunitària, Participació Ciutadana i Igualtat proposa com a eina didàctica per formular les propostes, poder-les debatre, arribar a un consens i finalment votar-les. D'aquesta manera es pretén aconseguir una participació plural i representativa de la ciutat arribant a totes les franges d'edat i fent de la participació una activitat per a tothom. Les famílies que vulguin presentar propostes en aquesta edició dels pressupostos participatius podran recollir el joc a l'Ajuntament de Valls, els dimarts i dijous de 17 a 19:30 hores, els dies 26 i 28 d'octubre i 2 i 4 de novembre.El Protocol Municipal de Pressupostos Participatius estableix els criteris que han de complir les propostes. Així, a més de no poder superar el total de 250.000 euros, les actuacions proposades han de ser de competència municipal i d'interès general per a la ciutat o un barri. A la vegada, també han de ser projectes que no contradiguin plans ja aprovats, que siguin realitzables tècnicament, viables econòmicament i que siguin considerades una inversió.El procés continuarà, un cop els ciutadans hagin fet les seves propostes, els serveis tècnics municipals valoraran i quantificaran econòmicament les diferents propostes que se sotmetran a votació popular. La consulta, amb les votacions, es realitzarà al mes de març.