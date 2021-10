Situació estable de l'afectació de la covid a Tarragona, tot i l'augment de la velocitat de propagació

Les dades tancades diumenge indiquen molt pocs nous casos positius i vacunacions mínimes

18/10/2021 a les 10:55

Situació al conjunt de Catalunya

No hi ha variacions significatives en les dades de l'evolució de la pandèmia a les comarques de Tarragona, d'acord amb les dades tancades pel departament de Salut, aquest diumenge 17 d'octubre. A les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es comptabilitzen els mateixos ingressats a planta hospitalària: 23 i 7 respectivament. Pel que fa a les UCI, tan sols es registra un ingressat més al Camp de Tarragona (13 en total) i es mantenen els 4 de l'Ebre.No hi ha variació pel que fa a les xifres de víctimes de covid (1.214 i 190, respectivament) i els casos nous registrats són molt pocs, tot just 14 al Camp de Tarragona i 6 a la zona de l'Ebre.També hi ha molt poca activitat pel que fa a les noves vacunacions. Al Camp de Tarragona, hi ha 462.348 (+3) persones amb la primera dosi posada, 406.048 amb segona dosi i 7.238 amb la tercera (en aquests dos últims casos, sense variacions respecte de la jornada anterior). El mateix passa a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, amb només una nova vacunació nova de primera dosi. Les xifres, com el dia anterior, són de 136.663 vacunats amb primera dosi, 122.188 amb segona i 1.951 amb tercera.Es manté estable el factor de risc de rebrot, que ara és de 55 punts al Camp de Tarragona (-2) i 126 a l'Ebre (-12), però no s'ha reduït la velocitat de propagació que ha seguit els últims dies una línia ascendent. Tant al Camp de Tarragona com a l'Ebre es manté per damunt de l'u (1,23 i 1,12, respectivament).El Departament de Salut ha declarat dos hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (345) i els mateixos crítics a l'UCI (91). L'Rt puja tres centèsimes i se situa ara en 0,85, mentre que el risc de rebrot continua a 37. En paral·lel, s'han notificat 146 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 919.619.En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.957. L'1,49% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 46,75 a 45,49, mentre que a 7 dies puja de 19,77 a 20,32.