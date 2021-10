Lenta millora als hospitals tarragonins del nombre de pacients afectats per la covid-19

La velocitat de propagació segueix per sobre de l'u, però la tendència és de reduir la seva incidència

Actualitzada 19/10/2021 a les 10:51

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades de la pandèmia de la covid-19 a les comarques de Tarragona segueix un lent procés de millora fa que s'estigui reduint el nombre de pacients ingressats a les plantes hospitalàries i les UCI. A la regió sanitària del Camp de Tarragona hi ha, amb dades tancades a 18 d'octubre, 22 pacients a planta afectats per la covid (-1) i 12 ingressats a les UCI (-1). En el cas de les Terres de l'Ebre, també s'ha reduït d'un el nombre de pacients (6 en total), tot i que es mantenen els 4 pacients a les UCI d'hospitals ebrencs.El Camp de Tarragona també presenta xifres positives en la reducció del risc de rebrot, que ha passat de 55 a 52 punts, així com en l'índex de propagació (Rt), que també s'ha reduït, tot i que lleugerament, passant de l'1,23 a l'1,20. En el cas de l'Ebre, també s'ha reduït la Rt, que ara és d'1,07 (-5 dècimes), però s'ha registrat un mínim increment en el risc de rebrot, que ara és de 128 punts (+2).Pel que fa al nombre de nous positius detectats amb proves PCR i testos d'antígens, al Camp de Tarragona se n'han registrat 51 i a l'Ebre, 18. Les xifres acumulades ara són de 63.127 positius al Camp de Tarragona i 15.224 a la zona de l'Ebre. No hi ha hagut variació pel que fa al nombre de defuncions a causa de la malaltia.Les vacunacions han augmentat respecte del cap de setmana, quan s'havien pràcticament aturat. Dilluns es van sumar 219 noves primeres dosis posades al Camp de Tarragona, 243 de segones i 74 de terceres dosis. Els totals queden amb 462.567, 406,291 i 7.312, respectivament. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, els acumulats són de 136.676 amb primera dosi (+13), 122.258 amb segona (+70) i 1965 amb la tercera dosi posada (+14).El Departament de Salut ha declarat dos hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (343) però dos crítics més a l'UCI (93). L'Rt puja una dècima i se situa ara en 0,95, mentre que el risc de rebrot ho fa fins a 42. En paral·lel, s'han notificat 515 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 920.134.En les darreres hores s'han notificat 14 morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.971. L'1,53% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 45,49 a 45,58, mentre que a 7 dies puja de 20,32 a 21,46.