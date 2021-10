La Ruta del Cister afegeix tres itineraris circulars per fer en família

Se situen a l'entorn dels monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges

La Ruta del Cister, que enllaça tres grans monestirs d'aquesta ordre a Tarragona i Lleida, ha incorporat tres itineraris circulars per fer en família, segons informa el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.Els consells comarcals de l'Alt Camp i Conca de Barberà a Tarragona i el d'Urgell a Lleida proposen tres reptes nous per fer en família entorn dels monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges.Es tracta de tres recorreguts circulars guiats amb l'aplicació LiveRun d'uns vuit quilòmetres cadascun que proposen reptes per gaudir del patrimoni cultural i natural dels tres monestirs.Els reptes es poden fer a peu -caminant o corrent- i amb bicicleta de muntanya (BTT).L'aplicació pren les dades de geolocalització del GPS, per la qual cosa és indiferent si hi ha o no cobertura del mòbil per enviar-les, registrar el temps utilitzat i proporcionar una classificació provisional.També permet consultar les classificacions, previsions de pas, informacions tècniques, dades turístiques i proporciona una audioguia.Aquests tres nous reptes són l'entorn del monestir de Poblet (6.953 km), el del de Vallbona (5,765 km) i el de Santes Creus (7.465 km), que se sumen als altres de major recorregut.Els més llargs, no pensats per a un públic familiar, són Poblet-Vallbona (25,6 km); Vallbona-Santes Creus (43,7 km), Santes Creus-Poblet (34,8 km) i la Ultra Ruta del Cister, de 103 km.