145 detinguts i 240.000 plantes comissades pels Mossos d'Esquadra en el que va d'any al Camp de Tarragona

Mig miler d'agents han assistit a l'acte de celebració de les Esquadres, en el qual el cos ha reconegut els agents que han destacat per actuacions meritòries durant el darrer any o que porten molts anys treballant-hi. Hi ha hagut una forta ovació en l'entrega de credencials als mossos que es jubilen i deixen de prestar servei.Entre les persones externes al cos que han estat guardonats amb condecoracions s'hi troba el jutge degà dels Jutjats de Reus, Diego Álvarez de Juan, o els caps de les policies locals de Cambrils i Roda de Berà, entre d'altres. També s'han entregat obsequis i mètopes a persones i organismes que han col·laborat amb el cos.Durant l'acte, Estela ha fet balanç d'uns darrers mesos que ha qualificat de «complicats», i ha destacat l'increment d'estafes i fraus en transaccions comercials per Internet, dels assentaments en plantacions de marihuana i dels operatius conjunts amb altres cossos policials, en la lluita contra el tràfic de drogues i d'armes.El cap de la regió policial també ha posat èmfasi en treballar «agafats de la mà» de les guàrdies urbanes. «El que ens farà més grans no és pas el nombre d'efectius, sinó la nostra capacitat de comunicar-nos i establir lligams amb les persones i institucions que servim; aquesta és la marca Mossos», ha manifestat Estela.Teresa Pallarès també ha fet referència a la proliferació de les plantacions de marihuana al Camp de Tarragona. «Obliga a combatre-ho amb recursos i mitjans», ha apuntat Pallarès, al costat del major Trapero, que també assistirà al Dia de les Esquadres de les Terres de l'Ebre, aquest dimecres al matí a Móra d'Ebre.