Tres DO tarragonines denuncien l'empresa Reserva de la Tierra de les Borges del Camp

La DO Montsant, la DOQ Priorat i la DO Terra Alta van detectar irregularitats en vins embotellats i comercialitzats pel grup empresarial

Actualitzada 18/10/2021 a les 13:44

La DO Montsant, la DOQ Priorat i la DO Terra Alta han explicat aquest dilluns que han detectat irregularitats a una empresa de les Borges del Camp, Reserva de la Tierra en la comercialització de vins que podrien presentar-se de denominacions que en realitat no corresponen amb el producte real.Aquestes irregularitats, considerades per les DO com a «molt greus», van ser denunciades el juliol passat davant els Mossos d'Esquadra, que el passat dia 8 d'octubre van realitzar una inspecció a les instal·lacions que aquest grup té a la localitat de les Borges.Les Denominacions d'Origen, expliquen, van detectar anomalies en vins embotellats i comercialitzats per part de l'empresa Reserva de la Tierra i altres empreses del mateix grup, així com discordances en l'etiquetatge dels precintes de garantia, fets que podrien apuntar a la comissió d'un presumpte frau constitutiu de diferents infraccions penals.Les tres denominacions denunciants, ho justifiquen també com una de les seves tasques organitzatives, «les DO estan compromeses amb les seves obligacions i amb la protecció dels seus vins, viticultors i cellers, davant accions incorrectes i/o fraudulentes i, per això, no s'estalvien esforços per a prestigiar, dignificar, valorar i aconseguir un major grau de confiança dels consumidors envers el món del vi».