La FCAC preveu un 30% més de producció d'oli d'oliva a Tarragona

Actualitzada 18/10/2021 a les 16:58

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima per aquesta campanya 2021-2022 que la producció d'oli d'oliva a Catalunya se situarà entorn a les 38.500 tones, un 22% més que l'anterior i, fins i tot, per sobre de la campanya 2017-2018 en què gairebé es va arribar a les 37.000 tones. Aquest increment ve marcat per la demarcació de Tarragona, on les cooperatives agràries preveuen que es poden assolir unes 28.000 tones d'oli d'oliva, respecte a les 20.000 de la campanya passada. En canvi, a Lleida la producció pot caure un 10% per la manca de pluges i es mourà a l'entorn de les 9.000 tones, quan l'any passat es va arribar a prop de 10.000. Les comarques de Barcelona i Girona es mantindran estables i sumaran unes 1.500 tones.