L'ACA adjudica la connexió de La Bonaigua amb l'EDAR Altafulla

La xarxa de clavegueram del nucli no ha entrat mai en funcionament perquè no tenia on connectar

Actualitzada 17/10/2021 a les 18:54

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat l'execució de les obres de connexió de les aigües residuals del nucli de La Bonaigua (el Catllar) amb el sistema de sanejament d'Altafulla per 513.912,85 euros (IVA inclòs). Els treballs, que tenen un termini de sis mesos, han estat adjudicats a l'empresa Romà Infraestructures i serveis i permetrà connectar els habitatges, que actualment compten amb fosses sèptiques particulars, amb la xarxa de sanejament d'Altafulla. D'aquesta manera, es donarà utilitat també a la infraestructura que va construir l'Ajuntament del Catllar l'any 1992 –la xarxa de clavegueram– i que no va entrar mai en servei perquè no disposava de cap col·lector al qual connectar-se. Tot i que l'any 2014 l'ACA va incloure el nucli de La Bonaigua dins del projecte conjunt de connexió del sector est del Catllar –que incloïa també els nuclis de Pinalbert, Pinalbert Sud, Parc de Llevant, Els Cocons, Mas Pastoret– fins al sistema de sanejament d'Altafulla, finalment es va optar per dur a terme una única connexió per a La Bonaigua, la qual cosa va comportar la redacció d'un nou projecte.

El projecte adjudicat contempla la construcció d'un nou col·lector en alta d'1,2 quilòmetres de longitud que transporti les aigües residuals de La Bonaigua fins al nucli del Catllar, on connectarà amb el col·lector en alta d'aquest municipi que, al seu torn, connecta amb una estació de bombament que impulsa les aigües a l'EDAR d'Altafulla. Tanmateix, el transport de les aigües serà per gravetat, amb pous de registre cada 50 metres cada màxim i la traça transcorrerà travessant camps de conreu i zones boscoses, en paral·lel a la carretera TP-2039, fins a entrar en els darrers metres al nucli urbà del Catllar, on connectarà amb el col·lector en alta.

D'altra banda, segons apunta el projecte que va ser adjudicat a Aquatec Proyectos, el traçat del col·lector discorre completament fora d'àmbits de protecció, així com apartat de lleres i del mar. Per tant «no provoca cap afecció sobre aquests espais. Això no obstant cal remarca que el final del col·lector està molt proper a la llera del riu Gaià, que alhora forma part de l'espai de la Xarxa Natura 2000: Riu Gaià i del PEIN Riu Gaià – Albereda de Santes Creus.